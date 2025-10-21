Саввиди не будет руководить «Ростовом»: «Домыслы, не имеющие оснований. «Агроком» выступит спонсором клуба, если правительство региона сочтет это необходимым»

Иван Саввиди не планирует руководить «Ростовом».

Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Группа Агроком».

Ранее появилась информация , что Саввиди или его представитель вскоре займет должность президента «Ростова» вместо покинувшего пост Арташеса Арутюнянца. Сообщалось, что бизнесмен получит 49% акций клуба от Арутюнянца и 25,99% акций – от Ростовской области.

«В последнее время в ряде СМИ целенаправленно распространяется информация о якобы имеющихся намерениях председателя совета директоров компании «Группа Агроком» Ивана Саввиди занять пост президента «Ростова ».

Данные публикации не соответствуют действительности и носят провокационный характер. Их цель – дестабилизировать и без того крайне непростую ситуацию, сложившуюся сегодня вокруг футбольной команды.

Иван Саввиди не планировал и не планирует – ни при каких обстоятельствах – руководить клубом и заниматься его оперативным управлением.

При этом «Группа Агроком», понимая роль и значение «Ростова» для жителей Ростовской области, готова оказать команде финансовую поддержку. Как уже сообщалось, это произойдет, если правительство региона сочтет необходимым участие Группы в решении клубных проблем. Следует отметить, что при реализации подобного сценария, «Агроком» выступит в статусе спонсора клуба. То есть в зоне ответственности Группы будут находиться исключительно вопросы, связанные с выделением денежных средств и контролем их эффективного использования.

Убедительно просим представителей средств массовой информации и общественности не тиражировать в публичном пространстве слухи и домыслы, не имеющие под собой ни малейших оснований», – говорится в заявлении холдинга.

