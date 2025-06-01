Дуэ – лучший молодой игрок Лиги чемпионов-2024/25. У вингера «ПСЖ» 2+1 в финале и 5+5 в турнире

Дезире Дуэ признан лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов-2024/25.

19-летний атакующий полузащитник «ПСЖ» стал лучшим футболистом вчерашнего финала против «Интера» (5:0) – он забил два гола и отдал результативный пас.

Дезире провел 16 матчей в турнире, забил 5 голов и сделал 5 ассистов, пробежал 91,2 км и развил максимальную скорость 33,83 км/час. Подробная статистика выступлений Дуэ – здесь .

Напомним, что год назад лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов стал хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

Дембеле – лучший игрок сезона Лиги чемпионов. Вингер «ПСЖ» сделал 2 ассиста в финале и набрал 14 (8+6) очков в 15 матчах

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