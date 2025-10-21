180 фанатов «Наполи» задержали в центре Эйндховена перед матчем с ПСВ из-за нарушения правил о собраниях. Столкновений между болельщиками не было (De Telegraaf)

Более 100 болельщиков «Наполи» задержали в Нидерландах накануне матча с ПСВ.

Сегодня «Наполи» сыграет с ПСВ в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает De Telegraaf, около 180 болельщиков «Наполи» были задержаны в понедельник вечером в центре Эйндховена, у некоторых из них не было билетов на матч. В другом районе города также задержали четверых фанатов ПСВ .

По словам полиции, инцидентов с участием задержанных болельщиков не было. Аресты были произведены в связи с нарушениями муниципальных правил о собраниях, а также в целях предотвращения беспорядков. Перед задержанием полицейские сделали предупреждение группе фанатов «Наполи » и попросила их погкинуть центр города, но болельщики не исполнили требование.