Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Расселлом и опустился на 10-е место на Гран-при Испании
Ферстаппен получил штраф за аварию с Расселлом.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опустился с пятого места на Гран-при Испании на десятое из-за десятисекундного штрафа.
Стюарды наказали нидерландца за контакт с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом на заключительных кругах. Инцидент произошел после того, как Максу приказали по радио вернуть позицию Джорджу.
Перед рестартом четырехкратный чемпион «Формулы-1» ехал третьим.
Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня.
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании
Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 10-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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