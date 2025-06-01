Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Расселлом и опустился на 10-е место на Гран-при Испании

Ферстаппен получил штраф за аварию с Расселлом.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен опустился с пятого места на Гран-при Испании на десятое из-за десятисекундного штрафа.

Стюарды наказали нидерландца за контакт с соперником из «Мерседеса » Джорджем Расселлом на заключительных кругах. Инцидент произошел после того, как Максу приказали по радио вернуть позицию Джорджу.

Перед рестартом четырехкратный чемпион «Формулы-1» ехал третьим.

Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня.

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 10-й