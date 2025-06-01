Доннарумма не идет «ПСЖ» на уступки в переговорах по контракту. Вратарь интересен «Ман Сити» (Джанлука Ди Марцио)

Джанлуиджи Доннарумма не собирается отступать от своих требований.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио , голкипер дал «ПСЖ » понять, что для продления контракта придется удовлетворить его запросы. Итальянец не станет требовать больше, чем раньше, на фоне успешного завершения сезона, но и отказываться от прежних условий не намерен.

Таким образом, сейчас все зависит от готовности парижской команды принять требования вратаря.

Отмечается, что Доннарумма интересен «Манчестер Сити ». Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хотел бы видеть итальянца в своей команде.