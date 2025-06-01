Дембеле – лучший игрок сезона Лиги чемпионов. Вингер «ПСЖ» сделал 2 ассиста в финале и набрал 14 (8+6) очков в 15 матчах

Полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле назван лучшим футболистом Лиги чемпионов.

28-летний вингер сборной Франции стал победителем турнира в сезоне-2024/25 в составе «Пари Сен-Жермен » – это первый трофей ЛЧ в истории клуба.

Дембеле сделал две результативные передачи в финале против «Интера» (5:0).

Всего в Лиге чемпионов в этом сезоне Усман провел 15 матчей, забил 8 голов, сделал 6 ассистов, пробежал 126,11 км, развил максимальную скорость 33,92 км/час. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, в сезоне-2023/24 лучшим футболистом Лиги чемпионов стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Дембеле за то, как он защищался в финале ЛЧ. Он заслуживает эту награду не только за титулы и голы, но и за то, как он прессинговал». Энрике о вингере «ПСЖ»

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