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Дембеле – лучший игрок сезона Лиги чемпионов. Вингер «ПСЖ» сделал 2 ассиста в финале и набрал 14 (8+6) очков в 15 матчах

Полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле назван лучшим футболистом Лиги чемпионов.

28-летний вингер сборной Франции стал победителем турнира в сезоне-2024/25 в составе «Пари Сен-Жермен» – это первый трофей ЛЧ в истории клуба.

Дембеле сделал две результативные передачи в финале против «Интера» (5:0).

Всего в Лиге чемпионов в этом сезоне Усман провел 15 матчей, забил 8 голов, сделал 6 ассистов, пробежал 126,11 км, развил максимальную скорость 33,92 км/час. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, в сезоне-2023/24 лучшим футболистом Лиги чемпионов стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Дембеле за то, как он защищался в финале ЛЧ. Он заслуживает эту награду не только за титулы и голы, но и за то, как он прессинговал». Энрике о вингере «ПСЖ»

Идеальный финал «ПСЖ». Разбор 5:0 от Лукомского

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
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