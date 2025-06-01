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Дегтярев об отстранении российских спортсменов: «Причина – это желание недобросовестной конкуренции некоторых стран. Русские как кость в горле»

Дегтярев назвал недобросовестную конкуренцию причиной отстранения россиян.

Во многих видах спорта, включая олимпийские, российские атлеты допускаются до соревнований либо в нейтральном статусе, либо вообще не имеют возможности выступать.

«Мы находимся под санкционным давлением 10 лет, все началось с применения коллективной ответственности к российским спортсменам в 2015-2016 годах. Мы считаем, что это была реакция на проведение Олимпийских игр в Сочи, где российские спортсмены выступили триумфально, а сама организация была признана одной из лучших за всю историю.

Все завершилось вероломной акцией по отстранению Олимпийского комитета России, всех сборных России от стартов под национальным флагом. Самая большая проблема сегодня в игровых видах спорта, где наши атлеты ни в нейтральном, ни в каком статусе не участвуют. Тем важнее матчи сборных России и Сербии по волейболу.

Причина – это желание недобросовестной конкуренции некоторых атлетов, стран. Русские как кость в горле», – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев. 

Дегтярев о санкциях в спорте: «Все дискриминационные решения оспариваются. Работа идет по всем фронтам»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
ОКР
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