Холанд купил Lamborghini Huracán Sterrato за 250 тысяч фунтов мощностью 602 л.с. Коллекция суперкаров форварда «Ман Сити» оценивается в 10,5 млн фунтов

Эрлинг Холанд приобрел Lamborghini за 250 тысяч фунтов.

25-летний нападающий «Манчестер Сити » купил Lamborghini Huracán Sterrato за 250 000 фунтов в матово-зеленом цвете, сообщает Daily Mail.

Автомобиль имеет мощность 602 лошадиные силы и может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды. Итальянский производитель выпустил всего 1499 экземпляров этой модели.

Как пишет Daily Mail, футболист потратил на суперкары в общей сложности до 10,5 миллионов фунтов.

Так, считается, что Эрлинг Холанд объединил усилия с миллиардером-автомобилестроителем Оле Эртвагом, чтобы приобрести Bugatti Tourbillion, стоимость которого оценивается в 4 миллиона фунтов.

Фото: dailymail.co.uk