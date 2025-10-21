Холанд купил Lamborghini Huracán Sterrato за 250 тысяч фунтов мощностью 602 л.с. Коллекция суперкаров форварда «Ман Сити» оценивается в 10,5 млн фунтов
Эрлинг Холанд приобрел Lamborghini за 250 тысяч фунтов.
25-летний нападающий «Манчестер Сити» купил Lamborghini Huracán Sterrato за 250 000 фунтов в матово-зеленом цвете, сообщает Daily Mail.
Автомобиль имеет мощность 602 лошадиные силы и может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды. Итальянский производитель выпустил всего 1499 экземпляров этой модели.
Как пишет Daily Mail, футболист потратил на суперкары в общей сложности до 10,5 миллионов фунтов.
Так, считается, что Эрлинг Холанд объединил усилия с миллиардером-автомобилестроителем Оле Эртвагом, чтобы приобрести Bugatti Tourbillion, стоимость которого оценивается в 4 миллиона фунтов.
Фото: dailymail.co.uk
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
