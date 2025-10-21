Алонсо о матче с «Юве»: «Европейская классика, команды встречались много раз. «Реал» хорошо подготовлен, любая итальянская команда может быть опасна»

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».

В среду «Реал» сыграет с «Ювентусом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Этот матч – европейская классика. Команды встречались много раз, и я играл в некоторых [из этих матчей]. Мы чувствуем, что хорошо подготовлены. Мы хотим одержать третью победу в Лиге чемпионов. Люди приходят на «Бернабеу», чтобы посмотреть большие матчи. Мы должны дать им что-то, чтобы они могли отреагировать.

– Считаете ли вы, что «Ювентусу» не хватает качества? Что думаете про Йылдыза?

– Мы внимательно относимся к матчу с «Юве». Любая итальянская команда, может быть опасна, даже в плохом состоянии. Я не помню, в какой форме был «Милан» [против «Реала» в прошлом сезоне], но я помню, как прошла игра. Нельзя забывать историю. «Юве» – великая команда как в прошлом, так и в настоящем. У них очень хорошие игроки, в том числе Йылдыз. Он добился фантастических успехов. Я знаю его. Он был в «Баварии» в одно время со мной. Я очень рад видеть его прогресс.

В тактическом плане «Ювентус» – очень способная команда. Они часто меняют позиции, проводят ротацию. Если вы не сильны в позиционировании, они способны вывести вас из равновесия. Мы должны быть хороши в этом отношении, владеть мячом, держаться вертикально и вести игру так, как мы хотим, – сказал главный тренер «Реала».