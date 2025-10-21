  • Спортс
  • Алаба пропустит класико из-за травмы икроножной мышцы. У «Реала» травмированы 6 защитников
Алаба пропустит класико из-за травмы икроножной мышцы. У «Реала» травмированы 6 защитников

Давид Алаба не сыграет в класико из-за повреждения.

Защитник «Реала» был заменен в перерыве матча 9-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:0). Как передает The Athletic, у Алабы диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.

Сообщается, что австриец, скорее всего, не сможет сыграть с «Барселоной» в матче 10-го тура Ла Лиги, который пройдет 26 октября.

Отметим, что в составе «Реала» на данный момент травмированы еще 6 защитников. Сообщалось, что класико точно пропустят Ферлан Менди и Антонио Рюдигер, также после повреждений восстанавливаются Даниэль Карвахаль, Дин Хейсен и Трент Александер-Арнолд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
