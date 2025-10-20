Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Шортой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 3-го тура.

В понедельник «Аль-Иттихад » Карима Бензема сыграет на выезде с иракской «Аль-Шортой», «Аль-Ахли » Рияда Мареза примет катарскую «Аль-Гарафу».

Во вторник «Аль-Хилаль » Малкома встретится с «Аль-Саддом » Клаудиньо.

В среду «Шанхай Шэньхуа » под руководством Леонида Слуцкого сыграет с «Сеулом».

Лига чемпионов Азии

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии