Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Шортой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 3-го тура.
В понедельник «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет на выезде с иракской «Аль-Шортой», «Аль-Ахли» Рияда Мареза примет катарскую «Аль-Гарафу».
Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо.
В среду «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого сыграет с «Сеулом».
Лига чемпионов Азии
3-й тур
20 октября 13:45, Al Nahyan Stadium
Не начался
20 октября 16:00, Sharjah Stadium
Не начался
20 октября 16:00, Al-Madina International Stadium
Не начался
20 октября 18:15, King Abdullah Sports City
Не начался
21 октября 07:45, AAMI Park
Не начался
21 октября 10:00, Мунсу
Не начался
21 октября 10:00, Chengdu Phoenix Mountain Sports Park
Не начался
21 октября 12:15, SAIC Motor Pudong Arena
Не начался
21 октября 16:00, Аль-Рашид
Не начался
21 октября 18:15, Kingdom Arena
Не начался
22 октября 10:00, Chuncheon Songam Stadium
Не начался
22 октября 12:15, Shanghai Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
