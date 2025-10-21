  • Спортс
Колосков о «Спартаке»: «Ни один футболист при Станковиче не растет – они деградируют. Это главный фактор, из-за которого тренера надо убирать. Игра команды не убеждает»

Вячеслав Колосков заявил о деградации футболистов под руководством Деяна Станковича.

На данный момент «Спартак» находится на шестой позиции в таблице Мир РПЛ.

«Не находясь в команде, трудно давать какие-то рекомендации. Но раз разговоры об его отставке уже идут длительное время, то, видимо, назрела ситуация, когда тренера надо менять.

Есть и объективные факторы для этого, мы же видим результат. А я считаю его неудовлетворительным при таком составе игроков, который есть в «Спартаке». Второй момент – игра команды абсолютно не убеждает в том, что тренер с ней хорошо работает.
 
И третий аспект – ни один футболист при Станковиче не растет в «Спартаке», наоборот, они деградируют. С моей точки зрения, это главный фактор, из-за которого тренера надо убирать.

Потому что это говорит о том, что тренер не умеет работать по-настоящему. И ведь хорошие футболисты блестяще играли, пока не попали в руки к нему.

Например, Угальде, Барко и Маркиньос. А куда они сейчас подевались? Они все сникли и потеряли тот кураж и то умение, которые были у них. Вот три обстоятельства, я уже не говорю о четвертом – об его характере.

Все эти объективные факторы и свидетельствуют о том, что тренера надо менять», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
