  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В Гренобле машина въехала в толпу после финала ЛЧ, пострадали 4 человека. Почти 300 человек задержано в Париже из-за беспорядков
26

В Гренобле машина въехала в толпу после финала ЛЧ, пострадали 4 человека. Почти 300 человек задержано в Париже из-за беспорядков

Почти 300 человек задержано в Париже по итогам беспорядков после финала ЛЧ.

«ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финальном матче турнира.

Беспорядки вспыхнули в Париже на Елисейских полях и вокруг домашнего стадиона парижан «Парк-де-Пренс», сообщает L’Équipe.

В Гренобле четыре человека из одной семьи получили ранения, двое из них серьезные, после того как автомобиль врезался в толпу, празднующую победу. По данным местной префектуры, водитель сдался полиции и находится под стражей. Осведомленный источник подтвердил, что его действия не были преднамеренными.

Утверждается, что водитель, ехавший по одной из главных магистралей Гренобля, превысил скорость, когда попытался уйти в сторону и врезался в толпу, собравшуюся, чтобы отпраздновать победу «ПСЖ». 27 полицейских и 40 пожарных были мобилизованы на место аварии. Согласно видео из социальных сетей, там же были запущены нескольких фейерверков, а также была повреждена уличная мебель.

Согласно отчету парижского полицейского управления, в столице в результате инцидентов к 2 часам ночи были арестованы 294 человека. Беспорядки начались на Порт-де-Сен-Клу и в районе Елисейских полей во второй половине матча, когда «ПСЖ» лидировал со счетом 2:0.

Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в ЛЧ. Женщину на скутере сбила машина, 17-летнего подростка ранили ножом в грудь рядом с фан-зоной

Министр внутренних дел Франции о беспорядках после финала ЛЧ: «Варвары вышли на улицы Парижа. Невозможно праздновать, не опасаясь жестокости меньшинства головорезов»

Я задыхался от газа в Париже среди отморозков. Это не праздник, было страшно

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
болельщики
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoИнтер
происшествия
Парк-де-Пренс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в ЛЧ. Женщину на скутере сбила машина, 17-летнего подростка ударили ножом в грудь рядом с фан-зоной
701 июня, 08:37
Министр внутренних дел Франции о беспорядках после финала ЛЧ: «Варвары вышли на улицы Парижа. Невозможно праздновать, не опасаясь жестокости меньшинства головорезов»
431 июня, 08:18
Дембеле о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Парижане это заслужили, выдающееся событие. Давайте отпразднуем, но не разрушайте ничего, пожалуйста!»
181 июня, 08:15
Полиция с помощью водомета и слезоточивого газа разгоняла в Париже бесчинствующих фанатов после победы «ПСЖ» в ЛЧ. Задержан 131 человек
3531 мая, 22:50Видео
Главные новости
Симеоне об отмене гола Альвареса в серии пенальти с «Реалом»: «Мы оскорблены, возмущены. Такие моменты входят в историю футбола. Помню гол Рамоса в 2016-м – был явный офсайд»
1618 минут назад
Данни считает, что Роналду сможет забить 1000 голов: «Криштиану – лучший в мире, много забивает. Он хочет играть еще много лет – это здорово»
422 минуты назад
«Московские команды бились с «Зенитом» в этом сезоне. Именно они не дали петербуржцам стать чемпионами». Зырянов об РПЛ
3330 минут назад
«Краснодар» выступал за сохранение в РПЛ «Оренбурга». Большинство клубов проголосовали за «Пари НН» («РБ Спорт»)
3940 минут назад
Ташуев о будущем: «Хочу создавать, а не разгребать! То, что я умел всегда! Дайте мне проект на три года, и я сделаю красивую игрушку без проблем»
2144 минуты назад
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
3357 минут назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
71сегодня, 13:06
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
44сегодня, 12:54
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
14сегодня, 12:51
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
2сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкар» сыграет с «Ностой». Ждем всех на домашнем матче пермяков против новотройчан!
6 минут назадРеклама
Сафонов об ЛЧ: «Российским клубам было бы тяжело в плей-офф. В группе бы поборолись»
211 минут назад
Джака ведет переговоры об уходе из «Байера». Клуб не намерен отпускать 32-летнего хавбека
436 минут назад
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
554 минуты назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
5сегодня, 12:32
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
5сегодня, 12:31
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
11сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
2сегодня, 11:56