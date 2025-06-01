В Гренобле машина въехала в толпу после финала ЛЧ, пострадали 4 человека. Почти 300 человек задержано в Париже из-за беспорядков

Почти 300 человек задержано в Париже по итогам беспорядков после финала ЛЧ.

«ПСЖ» разгромил «Интер » (5:0) в финальном матче турнира.

Беспорядки вспыхнули в Париже на Елисейских полях и вокруг домашнего стадиона парижан «Парк-де-Пренс», сообщает L’Équipe.

В Гренобле четыре человека из одной семьи получили ранения, двое из них серьезные, после того как автомобиль врезался в толпу, празднующую победу. По данным местной префектуры, водитель сдался полиции и находится под стражей. Осведомленный источник подтвердил, что его действия не были преднамеренными.

Утверждается, что водитель, ехавший по одной из главных магистралей Гренобля, превысил скорость, когда попытался уйти в сторону и врезался в толпу, собравшуюся, чтобы отпраздновать победу «ПСЖ». 27 полицейских и 40 пожарных были мобилизованы на место аварии. Согласно видео из социальных сетей, там же были запущены нескольких фейерверков, а также была повреждена уличная мебель.

Согласно отчету парижского полицейского управления, в столице в результате инцидентов к 2 часам ночи были арестованы 294 человека. Беспорядки начались на Порт-де-Сен-Клу и в районе Елисейских полей во второй половине матча, когда «ПСЖ » лидировал со счетом 2:0.

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