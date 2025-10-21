Радченко о Гарсии в «Спартаке»: «Станкович играл на высшем уровне, а этот где? Неясная кандидатура – и для меня тоже, хотя провел больше 15 лет в Испании»

Дмитрий Радченко усомнился в кандидатуре Луиса Гарсии для «Спартака».

Ранее появилась информация , что красно-белые договорились о контракте с испанским специалистом на случай отставки Деяна Станковича.

– «Спартак» с «Ростовом» (1:1) за счет чего так добавил в меньшинстве во втором тайме?

– Не впервой, уже наловчились. Такое ощущение, что им чем хуже, тем лучше. И в прошлом сезоне видели много таких эмоциональных игр. Все это идет от Станковича и его штаба.

Здесь тоже ребята и ради них постарались, наверное, не хотят очередной смены на тренерском мостике. Тем более совсем не ясная для них кандидатура Гарсии всплыла. Для меня, честно говоря, тоже, хотя больше 15 лет провел в Испании (Радченко играл за испанские клубы с 1993 по 1999 годы, а также с 2002 по 2008 годы – Спортс’‘).

Станкович хотя бы сам играл на высшем уровне, что для футболистов всегда важно. А этот где? Посмотрел его послужной список в качестве тренера – из «Вильярреала» уволили через месяц, потом Сегунда и пара лет в «Алавесе».

Но могут всплыть и другие кандидаты, поскольку командной игры в «Спартаке» как не было, так и нет, – сказал бывший нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и «Депортиво» Дмитрий Радченко .