  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радченко о Гарсии в «Спартаке»: «Станкович играл на высшем уровне, а этот где? Неясная кандидатура – и для меня тоже, хотя провел больше 15 лет в Испании»
9

Радченко о Гарсии в «Спартаке»: «Станкович играл на высшем уровне, а этот где? Неясная кандидатура – и для меня тоже, хотя провел больше 15 лет в Испании»

Дмитрий Радченко усомнился в кандидатуре Луиса Гарсии для «Спартака».

Ранее появилась информация, что красно-белые договорились о контракте с испанским специалистом на случай отставки Деяна Станковича.

– «Спартак» с «Ростовом» (1:1) за счет чего так добавил в меньшинстве во втором тайме?

– Не впервой, уже наловчились. Такое ощущение, что им чем хуже, тем лучше. И в прошлом сезоне видели много таких эмоциональных игр. Все это идет от Станковича и его штаба.

Здесь тоже ребята и ради них постарались, наверное, не хотят очередной смены на тренерском мостике. Тем более совсем не ясная для них кандидатура Гарсии всплыла. Для меня, честно говоря, тоже, хотя больше 15 лет провел в Испании (Радченко играл за испанские клубы с 1993 по 1999 годы, а также с 2002 по 2008 годы – Спортс’‘).

Станкович хотя бы сам играл на высшем уровне, что для футболистов всегда важно. А этот где? Посмотрел его послужной список в качестве тренера – из «Вильярреала» уволили через месяц, потом Сегунда и пара лет в «Алавесе».

Но могут всплыть и другие кандидаты, поскольку командной игры в «Спартаке» как не было, так и нет, – сказал бывший нападающий «Зенита», «Спартака», «Расинга» и «Депортиво» Дмитрий Радченко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
Дмитрий Радченко
logoСпартак
logoРостов
logoЛуис Гарсия
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Холанд купил Lamborghini Huracán Sterrato за 250 тысяч фунтов мощностью 602 л.с. Коллекция суперкаров форварда «Ман Сити» оценивается в 10,5 млн фунтов
1925 минут назадФото
ФИФА планирует провести один из чемпионатов мира в Боливии, заявил Инфантино: «Посмотрим, какой именно. В стране любят футбол, строится инфраструктура»
1847 минут назад
«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу
3355 минут назад
«Реал» из-за матча «Барсы» и «Вильярреала» в США обратился в Национальный спортивный совет. «Мадрид» считает, что это нарушает принцип честности турнира
46сегодня, 10:01
Кейн, Мбаппе, Холанд – супербомбардиры борются за место в вашей команде Основы ЛЧ. Кого возьмете в состав на новый тур?
сегодня, 10:00Тесты и игры
«Спартаку» интересен Раков. Красно-белые хотят сохранить Пруцева и не рассматривают обмен с «Локомотивом» (Иван Карпов)
43сегодня, 09:46
Лапорта о матче в США: «Источник радости для болельщиков «Барсы» в этом регионе и способ продвинуть наш имидж в Америке, поездки куда каждый раз приносят нам прибыль»
42сегодня, 09:16
Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
104сегодня, 09:10
Президент «Кайрата» о матче с «Реалом»: «Вся страна сплотилась, отвлеклись на месяц от забот – все-таки лучший клуб мира приезжал. Это не только спорт, но еще и репутация города и страны»
35сегодня, 08:52
«Арсенал» извинился перед «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды на «Эмирейтс». Персонал стадиона решил проблему, но футболисты завершили тренировку раньше
32сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Кристенсен пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за желудочно-кишечного заболевания. Ферран готов сыграть
18 минут назад
Власти Великобритании о том, что фанаты «Маккаби» не посетят матч с «Астон Виллой»: «Не потерпим антисемитизма. Неприемлемо, что игра стала предметом в руках тех, кто стремится нас разобщить»
19 минут назад
Агент Ракова о «Спартаке»: «Интереса нет от слова совсем – более того, «Локомотив» намерен предложить Вадиму новый контракт. Карпов в очередной раз обделался»
616 минут назад
Саввиди не будет руководить «Ростовом»: «Домыслы, не имеющие оснований. «Агроком» выступит спонсором клуба, если правительство региона сочтет это необходимым»
532 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
540 минут назадLive
Симеоне перед матчем с «Арсеналом»: «У них есть четкая идентичность, они не пойдут на компромисс. «Атлетико» нужно нанести им урон»
4сегодня, 10:04
180 фанатов «Наполи» задержали в центре Эйндховена перед матчем с ПСВ из-за нарушения правил о собраниях. Столкновений между болельщиками не было (De Telegraaf)
5сегодня, 09:49
Агент Батракова о словах Кьеллини: «Игра на понижение – было сказано о высокой цене. Важно, что «Ювентус» смотрит за Алексеем»
7сегодня, 09:31
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 09:25
«Вильярреал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 09:19