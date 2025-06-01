«МЮ» объявил о трансфере Куньи. «Вулвс» получат 62,5 млн фунтов тремя платежами

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Матеуса Куньи.

Детали сделки не сообщили, однако была информация, что Кунья подпишет контракт до 2030 года с опцией продления до 2031-го.

«МЮ» заплатит за трансфер Куньи 62,5 млн фунтов тремя траншами, сообщает журналист Бен Джейкобс.

В «Манчестер Юнайтед » уточнили, что с «Вулверхэмптоном » достигнуто соглашение, а подписание бразильца зависит от получения визы и регистрации.

Ожидается, что окончательно сделка будет завершена, когда Кунья вернется из расположения сборной Бразилии.