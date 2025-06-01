«МЮ» объявил о трансфере Куньи. «Вулвс» получат 62,5 млн фунтов тремя платежами
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Матеуса Куньи.
Детали сделки не сообщили, однако была информация, что Кунья подпишет контракт до 2030 года с опцией продления до 2031-го.
«МЮ» заплатит за трансфер Куньи 62,5 млн фунтов тремя траншами, сообщает журналист Бен Джейкобс.
В «Манчестер Юнайтед» уточнили, что с «Вулверхэмптоном» достигнуто соглашение, а подписание бразильца зависит от получения визы и регистрации.
Ожидается, что окончательно сделка будет завершена, когда Кунья вернется из расположения сборной Бразилии.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости