Харт дал показания в суде по делу о сексуальном насилии Канады-2018. У голкипера был оральный секс с истицей, девушка «была раздражена», так как некоторые игроки не хотели с ней близости

Картер Харт дал показания в суде по делу о сексуальном насилии Канады-2018.

В Канаде ранее началось судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняют в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности.

Майкл Маклауд , Диллон Дюбе , Кэл Фут , Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

26-летний бывший вратарь «Филадельфии» стал первым из игроков, которого опрашивали на заседании. Сначала выступала адвокат игрока Меган Савар.

Харт заявил, что после ночи, проведенной с товарищами по команде в нескольких барах, он получил групповое сообщение в чате и поговорил с Маклаудом по телефону. Тот приглашал его в свой номер отеля для секса втроем.

«Я предположил, что он был с девушкой, которая хотела заняться сексом втроем с другим парнем. Я не состоял в отношениях в то время и был открыт к сексуальным контактам», – заявил игрок.

Харт сказал, что когда он вошел в комнату, обнаженная девушка лежала на простыне на полу. Он отметил, что она мастурбировала и казалась «возбужденной». Он заявил, что затем она попросила игроков заняться с ней сексом.

Голкипер отметил, что многие из присутствующих не хотели этого, потому что у них были подруги.

Харт также сказал, что ее поведение изменилось на «раздраженное» из-за того, что игроки не хотели с ней заниматься сексом. Он свидетельствовал, что помнит, как Форментон пошел с Э. М. в ванную комнату: она вела его, они держались за руки.

Позже, во время перекрестного допроса, Хилари Даддинг, адвокат Форментона, спросила Харта, был ли он свидетелем чего-либо унизительного, произошедшего в гостиничном номере.

«Нет. Если бы что-то подобное произошло, я бы остановил это или ушел. Я бы не оставался в комнате так долго», – сказал Картер Харт.

Харт сказал, что был в комнате примерно час. За это время он не видел, чтобы Дюбе или Маклауд вступали в сексуальный контакт с Э. М.

Фут сделал шпагат над ней и погладил ее лицо своими гениталиями. Сам игрок утверждает, что у него был с Э. М. оральный секс по обоюдному согласию.

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