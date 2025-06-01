ЦСКА выиграл Кубок России в 9-й раз и повторил рекорд «Локомотива»

ЦСКА стал победителем FONBET Кубка России.

В финале команда Марко Николича по пенальти обыграла «Ростов ».

Армейцы выиграли турнир в девятый раз в истории. По этому показателю они сравнялись с «Локомотивом » и делят с ним первое место в истории страны.

Ранее ЦСКА побеждал в 2002-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м, 2013-м и 2023-м.