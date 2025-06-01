ЦСКА выиграл Кубок России в 9-й раз и повторил рекорд «Локомотива»
ЦСКА стал победителем FONBET Кубка России.
В финале команда Марко Николича по пенальти обыграла «Ростов».
Армейцы выиграли турнир в девятый раз в истории. По этому показателю они сравнялись с «Локомотивом» и делят с ним первое место в истории страны.
Ранее ЦСКА побеждал в 2002-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м, 2013-м и 2023-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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