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Рабинер о проигнорировашем российских журналистов в миксте Сафонове: «Я в ####. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех»

Игорь Рабинер раскритиковал Матвея Сафонова за отношение к российским журналистам.

«Извините за мой французский, но я в #### от Сафонова. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех российских журналистов во всех зонах (нас и было-то раз-два и обчелся), включая даже правообладателей из Okko, и даже не остановился ни на какие просьбы...  

Нет слов.

UPD. Меня поправляют, что одно интервью правообладателям, у бровки Роману Гутцайту, он дал (чего в момент написания оригинального поста я не знал). Но это – все. И в микст-зоне его наряду со мной звал другой журналист Okko Кирилл Пупшев, но он прошел мимо. 

Речь не о том, что спортсмены обязаны всегда общаться с журналистами, как считают некоторые мои коллеги. Если бы Сафонов проиграл, никаких вопросов из-за отказа разговаривать у меня бы не было (хотя вот Зоммер согласился). Но тут – победа.

И человеку, который хорошо воспитан и просто с уважением относится к людям, независимо от того, как их зовут (в данном случае я возмущен не тем, что он не поговорил лично со мной, а что в такой ситуации не подошел в принципе), не составит труда на пару минут подойти и ответить на несколько вопросов.

Все это, подчеркиваю, никак не умаляет моего уважения к Сафонову как вратарю, его смелому и полностью оправдавшемуся решению попробовать силы в «ПСЖ». 

Восприятие кого-либо как спортсменов и людей бывает очень разным, и к этому надо всегда быть готовым. Одного Дзюбу взять...

Но не всегда, находясь в 2:30 утра на стадионе в такой ситуации, хватает выдержки промолчать. Я выразил свое эмоциональное состояние, что называется, в моменте, и не понимаю, почему не имел права этого сделать.

Удалять пост, как настаивают некоторые, считаю нечестным. Внести дополнительные разъяснения – другое дело», – написал журналист в телеграм-канале.

Опубликовано: Sports
logoМатвей Сафонов
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