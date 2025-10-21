ЦСКА обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после попадания мяча в руку Монтесу в дерби с «Локомотивом»
ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом».
Дерби в 12-м туре Мир РПЛ завершилось победой железнодорожников со счетом 3:0.
В одном из эпизодов первого тайма мяч дважды попал в руку защитнику «Локомотива» Сесару Монтесу. Арбитр Иван Абросимов не назначил пенальти в пользу ЦСКА. ВАР не звал судью к монитору, но в трансляции показали титр о том, что решение Абросимова подтверждено.
По информации «СЭ», ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть неназначение 11-метрового удара в данном эпизоде.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости