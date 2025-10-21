ЦСКА обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после попадания мяча в руку Монтесу в дерби с «Локомотивом»

ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом».

Дерби в 12-м туре Мир РПЛ завершилось победой железнодорожников со счетом 3:0.

В одном из эпизодов первого тайма мяч дважды попал в руку защитнику «Локомотива » Сесару Монтесу . Арбитр Иван Абросимов не назначил пенальти в пользу ЦСКА . ВАР не звал судью к монитору, но в трансляции показали титр о том, что решение Абросимова подтверждено.

По информации «СЭ», ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть неназначение 11-метрового удара в данном эпизоде.