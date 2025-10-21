Куртуа о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это нарушает принцип турнира. В НБА 82 матча, в НФЛ голосуют все клубы. Здесь же Ла Лига так решила, потому что захотела»

Тибо Куртуа выразил недовольство из-за матча Ла Лиги в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу » сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

«Это нарушает принцип турнира. Легко говорить про НБА или НФЛ.

Но в НБА проводится 82 матча, а затем проводится плей-офф. В НФЛ решения принимаются голосованием всех клубов. Здесь же Ла Лиги приняла такое решение, потому что просто захотела. Это нарушает принцип соревнования. Футболисты с этим не согласны.

Мы должны играть дома и на выезде. Играть дома и на выезде – это не одно и то же.

Играть на выезде в Ла Лиге очень сложно, как мы видели в матче «Реале » против «Хетафе». И против «Вильярреала» на выезде играть сложно», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа на пресс-конференции перед матчем с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Реал» из-за матча «Барсы» и «Вильярреала» в США обратился в Национальный спортивный совет. «Мадрид» считает, что это нарушает принцип честности турнира