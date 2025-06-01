Ролан Гаррос. Швентек победила Рыбакину, Соболенко вышла в 1/4 финала, Самсонова, Паолини выбыли
Людмила Самсонова уступила Циньвэнь Чжэн в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Арина Соболенко обыграла Аманду Анисимову, Ига Швентек – Елену Рыбакину.
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«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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