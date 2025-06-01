СКА Басты проиграл 11 из 13 матчей и ни разу не вышел в плей-офф Медиалиги за два сезона

СКА неудачно провел свой второй сезон в Winline Медиалиге.

По итогам группового раунда ростовская команда заняла 4-е место в группе C и не сумела пробиться в плей-офф.

Сегодня красно-синие обыграли в заключительном матче «Титан » (2:0), но с турнирной точки зрения эта игра уже ни на что не влияла.

СКА, который по ходу сезона возглавил Андрей Каряка , одержал две победы в сезоне и четыре раза проиграл. Разница мячей – 8:10.

В своем дебютном сезоне в МФЛ год назад СКА проиграл все семь матчей с общим счетом 8:18.

Таким образом, команда Басты за два сезона в Медиалиге провела 13 матчей, 11 раз проиграла и лишь дважды победила.

Отметим, что осенью СКА также участвовал в Кубке Медиалиги. В нем армейцам удалось выйти в плей-офф с 7-го места в регулярном чемпионате, однако в 1-м раунде они уступили Lit Energy .

До перехода в МФЛ СКА выступал во Второй лиге . В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

Каряка теперь с Бастой. Он почти 3 года в Медиалиге: ставил на место Тарасова, играл в Кубке России

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