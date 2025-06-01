Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» обыграл ЦСКА в гостях и повел 2-1 в серии
Сегодня, 1 июня, состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ.
«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 91:83 и вышел вперед в серии – 2-1. Следующий матч – 3 июня.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 4 побед)
Третий матч
«Зенит» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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