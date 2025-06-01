Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» обыграл ЦСКА в гостях и повел 2-1 в серии

Сегодня, 1 июня, состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Зенит » на выезде обыграл ЦСКА со счетом 91:83 и вышел вперед в серии – 2-1. Следующий матч – 3 июня.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до 4 побед)

Третий матч

«Зенит» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.