Андрей Мостовой извинился за кричалку «##### «Спартак», #####»: «Немного неправильно. Но это все было по «фану». Просто не видел, что меня снимают, хотел завести трибуну»

Андрей Мостовой извинился за оскорбительную кричалку .

На матче легенд «Зенита» полузащитник в окружении болельщиков зарядил : «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак », #####».

«Дима Баринов первый мне и написал, когда это видео вышло. На самом деле, хотел бы извиниться, немного неправильно. Но это все было по «фану».

Нет такого, что я не уважаю «Спартак» и его болельщиков. Просто не видел, что меня снимают. Хотел завести трибуну, чтобы просто посмеялись. Не видел камеру. Хотя и логично, что меня кто-то снимал.

Никому из болельщиков не отвечал на сообщения, хотя их была куча. В Москве тоже фанаты встретили, кричали в спину нецензурно. Но никто лично ничего не говорил. Я не продолжил всю фразу, ее начал, завел, а все сделали за меня.

Реакция Царя (Александра Мостового – Спортс”)? Ой, да я не могу его слушать», – сказал полузащитник «Зенита ».