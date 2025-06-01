«Тоттенхэм» уволит Постекоглу. Франк – основной кандидат на замену (Саша Тавольери)
«Тоттенхэм» решил уволить Энджа Постекоглу.
Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.
Томас Франк, работающий в «Брентфорде», называется фаворитом на замену Постекоглу.
Постекоглу тренирует «Тоттенхэм» с 2023 года. Лондонцы завершили сезон на 17-м месте в АПЛ, но, победив в Лиге Европы, взяли первый трофей с 2008 года.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Саши Тавольери в X
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