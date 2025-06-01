«Тоттенхэм» уволит Постекоглу. Франк – основной кандидат на замену (Саша Тавольери)

«Тоттенхэм» решил уволить Энджа Постекоглу.

Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

Томас Франк , работающий в «Брентфорде », называется фаворитом на замену Постекоглу.

Постекоглу тренирует «Тоттенхэм » с 2023 года. Лондонцы завершили сезон на 17-м месте в АПЛ , но, победив в Лиге Европы, взяли первый трофей с 2008 года.