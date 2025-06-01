Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в ЛЧ. Женщину на скутере сбила машина, 17-летнего подростка ударили ножом в грудь рядом с фан-зоной

Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в ЛЧ.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ » разгромил «Интер » (5:0) и выиграл турнир впервые в своей истории.

Как передает Le Parisien со ссылкой на RTL, в ходе беспорядков в Париже после матча машина сбила молодую женщину на скутере, в результате чего пострадавшая скончалась.

Также сообщается о гибели 17-летнего подростка в Даксе на юго-западе Франции. По данным RMC Sport, погибший был ранен ножом в грудь возле фан-зоны и умер в больнице от полученных травм.

Я задыхался от газа в Париже среди отморозков. Это не праздник, было страшно