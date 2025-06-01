Леви примет решение по Постекоглу в ближайшие дни. Франк и Марку Силва – возможные кандидаты на замену тренеру «Тоттенхэма»
Решения об увольнении Энджа Постекоглу из «Тоттенхэма» пока нет.
Глава «шпор» Дэниэл Леви определится с будущим главного тренера в ближайшие дни, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Томас Франк из «Брентфорда» и Марку Силва из «Фулхэма» пользуются уважением в клубе и рассматриваются как возможные кандидаты на замену Постекоглу.
По итогам сезона «Тоттенхэм» занял 17-е место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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