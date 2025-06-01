Леви примет решение по Постекоглу в ближайшие дни. Франк и Марку Силва – возможные кандидаты на замену тренеру «Тоттенхэма»

Решения об увольнении Энджа Постекоглу из «Тоттенхэма» пока нет.

Глава «шпор» Дэниэл Леви определится с будущим главного тренера в ближайшие дни, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Томас Франк из «Брентфорда » и Марку Силва из «Фулхэма» пользуются уважением в клубе и рассматриваются как возможные кандидаты на замену Постекоглу.

По итогам сезона «Тоттенхэм» занял 17-е место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.