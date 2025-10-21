  • Спортс
  «Тосно» снова начинает путь в профессиональном футболе!» Клуб объявил, что будет выступать во Второй лиге Б. Его расформировали в 2018-м после победы в Кубке и возродили в 2023-м
«Тосно» снова начинает путь в профессиональном футболе!» Клуб объявил, что будет выступать во Второй лиге Б. Его расформировали в 2018-м после победы в Кубке и возродили в 2023-м

«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол.

Клуб из Ленинградской области объявил, что будет выступать в Leon Второй лиге Б – решение было принято на общем собрании руководства «Тосно».

«ФК «Тосно» снова начинает свой путь в профессиональном футболе!

Футбольный клуб «Тосно» завершил сезон 2025 года, одержав победу в Чемпионате МРО «Северо-Запад» 3 лиги. Это достижение стало результатом упорной работы игроков, тренерского штаба и поддержки болельщиков!

️На состоявшемся общем собрании руководства «Тосно» было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая Лига – Дивизион Б – группа 2)!

Это большой шаг к нашей общей цели – возвращению «Тосно» в профессиональный футбол! Давайте пожелаем успехов нашей команде и будем вместе идти только вперед!» – говорится в сообщении клуба.

«Тосно» был создан в июне 2013 года, 2014 по 2017 год команда выступала в ФНЛ. В сзеоне-2017/18 клуб выступал в чемпионате России, где занял 15-е место. В том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. В июне 2018 года было объявлено о расформировании клуба, а в 2023-м «Тосно» был возрожден.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: страница «Тосно» во «ВКонтакте»
