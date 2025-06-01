Алонсо набрал первые очки на 9-м Гран-при сезона – это худший старт для двукратного чемпиона с 2015-го

Алонсо завершил серию гонок без очков, впервые попав в топ-10 в 2025-м.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо занял девятое место на домашнем Гран-при Испании.

Двукратный чемпион «Формулы-1» впервые в 2025 году попал в топ-10 и набрал два очка на девятом этапе сезона. Это худший старт года для Фернандо с 2015-го – тогда гонщик также набрал первое очко на девятом Гран-при.

43-летний ветеран занимает 18-ю позицию в личном зачете, напарник Ланс Стролл заработал 14 баллов и располагается на 12-м месте.

Пока очки в 2025 году не набрали новички Габриэль Бортолето («Заубер ») и Франко Колапинто («Альпин»), а также Джек Дуэн, уже завершивший выступления в «Ф-1».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 10-й после штрафа