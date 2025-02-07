Винисиус признает, что «головокружительное» предложение саудовцев заставляет задуматься о переходе. «Реал» не станет его удерживать (RMC Sport)

Винисиус всерьез обдумывает предложение из Саудовской Аравии.

У бразильца имеется крупное предложение из Саудовской Аравии, предусматривающее зарплату около миллиарда евро за пять лет.

RMC Sport пишет, что в частных беседах игрок не скрывает, что конкретика этого предложения и головокружительные цифры заставят задуматься о переходе любого футболиста.

Отмечается, что «Реал » не станет удерживать Винисиуса , если тот решит уйти. В клубе полагают, что он может согласиться, хотя на данный момент ничего не решено.

Если трансфер состоится, «Реал» получит за него значительные деньги – называется сумма свыше 220 миллионов евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории.