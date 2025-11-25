  • Спортс
  • Карпин не согласен, что игроки «Динамо» не подходили его футболу: «Футболист РПЛ обязан адаптироваться. Ничего сверхъестественного не происходило. Вопрос был больше ментальный»
Карпин не согласен, что игроки «Динамо» не подходили его футболу: «Футболист РПЛ обязан адаптироваться. Ничего сверхъестественного не происходило. Вопрос был больше ментальный»

Валерий Карпин: не согласен, что игроки «Динамо» не подходили моему футболу.

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не согласился с мнением, что состав команды не отвечал его требованиям

«Не согласен, что подбор игроков в «Динамо» не подходил моему футболу. Что значит свойственный или несвойственный футбол, такой или эдакий? Футболист Премьер-лиги может, должен, обязан адаптироваться... Никаких требований того, чего не может сделать футболист Премьер-лиги уровня игрока московского «Динамо» [не было]. Это невозможно представить. Никаких марш-бросков по 40 километров не было.

Это игра в футбол. Наверное, более интенсивная, чем была до этого, но ничего сверхъестественного не происходило. Поэтому говорить, что футболисты не могут выполнять эти требования... У меня в голове это не укладывается. Профессиональный футболист может, должен, обязан, как угодно называйте, выполнять эти требования. То, что он не может выполнять их чисто физически, это нереально.

Здесь вопрос был больше не физический, а ментальный. Когда ты находишься в 50-60 метрах от своих ворот, потеря концентрации на долю секунды влияет на результат – думаю, что больше всего [вопрос был] в этом. Одно дело играть ближе к своим воротам, когда много вокруг еще партнеров, которые могут исправить твою ошибку. А здесь любая твоя ошибка может привести к опасному моменту», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
