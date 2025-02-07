Ренат Лайшев: «Валиева правильно сделала, что не вернула медали. Не забывайте, какой беспредел устроили с Камилой»
Фигуристку дисквалифицировали за допинг на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
По информации ТАСС, Камила пока не вернула ни одну из медалей, которых ее лишили.
«И правильно сделала Валиева, что не вернула медали. Не забывайте о том, какой беспредел устроили не только с Камилой, но и со всеми российскими спортсменами. Это просто безобразие! Западные спортсмены могут принимать допинг, оправдывая его простудой, и им это прощают. А к нашим спортсменам придираются со страшной силой.
А Камила Валиева – умница и молодец, она заслужила эти медали. Она достойно прошла этот путь, когда ее терроризировал Международный союз конькобежцев (ISU)», – сказал президент «Самбо-70».
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
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