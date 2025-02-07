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  • Борис Ротенберг: «СКА – это патриотическое явление, хоккей объединяет людей. Это дает стране развиваться, когда вся Россия как единый кулак – только за победу»
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Борис Ротенберг: «СКА – это патриотическое явление, хоккей объединяет людей. Это дает стране развиваться, когда вся Россия как единый кулак – только за победу»

Борис Ротенберг назвал СКА патриотическим явлением.

Армейцы идут на шестом месте в Западной конференции, набрав 67 очков в 53 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы даете сыну, главному тренеру СКА Роману Ротенбергу какие‑то психологические советы? Это спорт, и обидные поражения неизбежны.

– Совет простой – нужно биться с первой до последней секунды за победу. Не должно быть никакого расслабления. Вот одержали победу – тогда да.

А не то, что провалиться в первом периоде, а потом догонять соперника. Это очень сложно. Поэтому всегда надо играть в высоком темпе. Все вместе в нападении, все в обороне. В этом и есть задел победы.

– Насколько важно, что СКА – самая зрелищная команда лиги, забившая больше всего голов? И на самой большой в мире «СКА-Арене» собираются аншлаги.

– Это ведь самое главное. Мы все делаем для наших болельщиков. Для нашего населения. СКА – это патриотическое явление, когда на матчи приходят семьями, заполняют стадионы.

И эта возможность дает развиваться стране, когда вся Россия как единый кулак – только за победу. Хоккей ведь объединяет людей, – сказал вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг.

Борис Ротенберг о работе сына в СКА: «Горжусь им, мне приятно, что он отдает свою энергию команде. Я его таким воспитывал, он был у меня на ковре с трех лет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoБорис Ротенберг-старший
СКА-Арена
logoМатч ТВ
logoРоман Ротенберг
logoСКА
болельщики
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