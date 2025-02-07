«Спартак» объявил о переходе Леви Гарсии. За форварда АЕК заплатили 20 млн евро и бонусы

Леви Гарсия перешел в «Спартак».

Московский клуб официально объявил о трансфере 27-летнего нападающего.

Контракт футболистом подписан на 3,5 года. Он уже присоединился к красно-белым на сборе в ОАЭ.

Ранее сообщалось , что «Спартак» заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.

В этом сезоне Леви Гарсия забил 5 голов и сделал 2 передачи в 16 матчах за АЕК в чемпионате Греции. Смотрите ниже все его голы в чемпионате Греции.

За «Спартак» Леви Гарсия будет выступать под 11-м номером.

Фото: spartak.com