«Спартак» продолжает переговоры по Иличу. Игрок находится в Москве

«Спартак» продолжает вести переговоры по Ивану Иличу.

Как сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сербский футболист покинул Италию и сейчас находится в Москве.

Отмечается, что «Спартак» и «Торино» все еще ведут переговоры и работают над урегулированием вопросов и устранением различных заминок.

Ранее главный тренер московской команды Деян Станкович заявил, что, скорее всего, Илич не присоединится к «Спартаку».