«Спартак» продолжает переговоры по Иличу. Игрок находится в Москве
«Спартак» продолжает вести переговоры по Ивану Иличу.
Как сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сербский футболист покинул Италию и сейчас находится в Москве.
Отмечается, что «Спартак» и «Торино» все еще ведут переговоры и работают над урегулированием вопросов и устранением различных заминок.
Ранее главный тренер московской команды Деян Станкович заявил, что, скорее всего, Илич не присоединится к «Спартаку».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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