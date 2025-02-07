Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям контракта (Андреа Элефанте)
Журналист объяснил, почему Иван Илич до сих пор не в «Спартаке».
«Насколько я понимаю, Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта», – сказал представитель La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте.
Ранее главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что полузащитник «Торино» вряд ли присоединится к московской команде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем