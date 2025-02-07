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Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям контракта (Андреа Элефанте)

Журналист объяснил, почему Иван Илич до сих пор не в «Спартаке».

«Насколько я понимаю, Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта», – сказал представитель La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте.

Ранее главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что полузащитник «Торино» вряд ли присоединится к московской команде.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoИван Илич
logoТорино
logoСпартак
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Россия
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