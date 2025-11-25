Радимов об отмене пенальти в дерби: «Очевиднейший 11-метровый, сыграть в мяч и коснуться – разные вещи. Карасев следует правилам, но они несовершенны, получается»

Радимов о судействе в дерби: Дивеев сбивает Зобнина – это чистый пенальти.

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов оценил судейство Сергея Карасева в дерби со «Спартаком » в 16-м туре Мир РПЛ (0:1).

«Ну, во-первых, хочется сказать, что Карасев провел очень хороший матч. Давал играть, бороться. Это не Карасев прошлого года, когда он позволял себе заниматься полной ересью. Он и сам это знает.

Теперь про пенальти. По мне, это очевиднейший пенальти. Ну, то есть Дивеев сбивает Зобнина . Но я так понимаю, что в правилах написано, если ты сыграл в мяч раньше, чем нарушил правила, то это не пенальти. Поэтому нам объяснить-то никто не может толком. Да, написано «сыграл в мяч», но сыграл в мяч и коснулся – это разные вещи. Поэтому, по мне, это очевиднейший пенальти, но Карасев придерживается буквы закона и правильно делает, потому что судья должен ей следовать. Но ведь правила в таком случае несовершенны, получается», – сказал Радимов.