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Леви Гарсия – крупнейший трансфер в истории «Спартака». Тиль за 18 млн – второй, Барко за 14 млн – третий

Леви Гарсия – первый в рейтинге самых дорогих трансферов «Спартака».

Московский клуб сообщил о переходе 27-летнего нападающего.

Сообщалось, что за трансфер красно-белые заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы. Transfermarkt пишет о 18,7 млн евро. Таким образом, эта покупка стала первой в списке самых крупных в истории клуба.

Рейтинг самых дорогих трансферов «Спартака» по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Леви Гарсия – 18,7 миллионов евро;

2. Гус Тил – 18 миллионов;

3. Эсекиэль Барко – 14 миллионов;

4. Манфред Угальде – 13 миллионов;

5. Фернандо – 12,5 миллиона;

6-7-8. Эйден Макгиди, Алекс Крал, Педро Роша – 12 миллионов;

9. Квинси Промес – 11,5 миллиона;

10-11. Эммануэль Эменике, Николас Пареха – 10 миллионов.

Смотрите ниже все голы Леви Гарсии в этом сезоне чемпионата Греции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛеви Гарсия
logoПедро Роша
logoКвинси Промес
logoФернандо
logoГус Тил
logoЭйден Макгиди
logoЭммануэль Эменике
logoНиколас Пареха
logoЭсекиэль Барко
logoМанфред Угальде
logoАлекс Крал
Transfermarkt (Трансфермаркт)
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