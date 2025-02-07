Леви Гарсия – крупнейший трансфер в истории «Спартака». Тиль за 18 млн – второй, Барко за 14 млн – третий
Леви Гарсия – первый в рейтинге самых дорогих трансферов «Спартака».
Московский клуб сообщил о переходе 27-летнего нападающего.
Сообщалось, что за трансфер красно-белые заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы. Transfermarkt пишет о 18,7 млн евро. Таким образом, эта покупка стала первой в списке самых крупных в истории клуба.
Рейтинг самых дорогих трансферов «Спартака» по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. Леви Гарсия – 18,7 миллионов евро;
2. Гус Тил – 18 миллионов;
3. Эсекиэль Барко – 14 миллионов;
4. Манфред Угальде – 13 миллионов;
5. Фернандо – 12,5 миллиона;
6-7-8. Эйден Макгиди, Алекс Крал, Педро Роша – 12 миллионов;
9. Квинси Промес – 11,5 миллиона;
10-11. Эммануэль Эменике, Николас Пареха – 10 миллионов.
Смотрите ниже все голы Леви Гарсии в этом сезоне чемпионата Греции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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