Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Спартак» против «Динамо»

В турнире Winline Зимний Кубок РПЛ завершается групповой этап.

«Зенит» сыграет с «Ростовом », а «Спартак» встретится с «Динамо».

Участие в турнире также принимают «Краснодар» и ЦСКА.

Winline Зимний Кубок РПЛ

Абу-Даби, ОАЭ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Группа А: «Спартак » – 3 очка (1 матч), «Краснодар» – 3 (2), «Динамо » – 0 (1).

Группа Б: ЦСКА – 4 очка (2 матча), «Зенит» – 2 (1), «Ростов» – 0 (1).

За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.

Победители групп выйдут в финал турнира, Команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.

Трансляции матчей «Ростов» – «Зенит » и «Динамо» – «Спартак» можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline. Билеты на матч в ОАЭ можно приобрести по ссылке .