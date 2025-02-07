Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Спартак» против «Динамо»
В турнире Winline Зимний Кубок РПЛ завершается групповой этап.
«Зенит» сыграет с «Ростовом», а «Спартак» встретится с «Динамо».
Участие в турнире также принимают «Краснодар» и ЦСКА.
Абу-Даби, ОАЭ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Группа А: «Спартак» – 3 очка (1 матч), «Краснодар» – 3 (2), «Динамо» – 0 (1).
Группа Б: ЦСКА – 4 очка (2 матча), «Зенит» – 2 (1), «Ростов» – 0 (1).
За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.
Победители групп выйдут в финал турнира, Команды со вторых позиций встретятся в матче за третье место, а команды с последних строчек разыграют пятое место.
Трансляции матчей «Ростов» – «Зенит» и «Динамо» – «Спартак» можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline. Билеты на матч в ОАЭ можно приобрести по ссылке.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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