Коло-Муани забил в каждой игре за «Ювентус». У арендованного у «ПСЖ» форварда 4 гола за 3 матча

Рандаль Коло-Муани забивает в каждом матче в Италии.

Нападающий, арендованный «Ювентусом » у «ПСЖ», открыл счет в игре с «Комо » в 24-м туре Серии А.

Француз проводит третью игру в составе туринцев. За это время на его счету 4 мяча.

За «ПСЖ » в этом сезоне Коло-Муани забил всего 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .