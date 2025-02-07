Коло-Муани забил в каждой игре за «Ювентус». У арендованного у «ПСЖ» форварда 4 гола за 3 матча
Рандаль Коло-Муани забивает в каждом матче в Италии.
Нападающий, арендованный «Ювентусом» у «ПСЖ», открыл счет в игре с «Комо» в 24-м туре Серии А.
Француз проводит третью игру в составе туринцев. За это время на его счету 4 мяча.
За «ПСЖ» в этом сезоне Коло-Муани забил всего 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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