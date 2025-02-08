Сорокин пропустил 4 шайбы от «Виннипега», отразив 23 из 27 бросков. Серия из 7 побед подряд прервалась

Илья Сорокин пропустил 4 шайбы от «Виннипега», отразив 23 из 27 бросков.

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (3:4).

Поражение в сегодняшнем матче завершило победную серию россиянина из 7 игр, в которых он пропустил 7 шайб.

В 39 матчах в сезоне у Сорокина 20 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,63.