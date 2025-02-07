«ПСЖ» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 23:05

«ПСЖ» примет «Монако» в 21-м туре Лиги 1.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:05 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1