«Целе» отказал руководству «Спартака» в переходе Риеры на встрече в Словении. Красно-белые продолжат переговоры с тренером («Ведомости»)
«Целе» не отпустил Риеру в «Спартак».
«Целе» отказался отпустить Альберта Риеру в «Спартак».
Как передают «Ведомости» со ссылкой на два источника, на прошлой неделе гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов и спортивный директор клуба Франсис Кахигао приезжали в Словению на встречу с руководством «Целе», чтобы обсудить возможное приглашение Риеры в «Спартак» зимой. Однако словенский клуб отказался отпустить тренера, подчеркнув, что рассчитывает на него и готовится предложить новый контракт на улучшенных условиях.
Отмечается, что «Спартак» после отказа «Целе» не вышел из переговоров и продолжит общение, как с клубом, так и с представителями Риеры.
