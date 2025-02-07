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Дегтярев защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук в МГЮА

Дегтярев защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук.

«В Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) состоялась защита диссертации министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Тема диссертации – «Инновационные публично-правовые режимы». Научным руководителем выступил профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Игорь Понкин.

По итогам тайного голосования члены диссертационного совета единогласно решили присудить Михаилу Дегтяреву ученую степень доктора юридических наук. Диплом доктора юридических наук выдается на основании приказа Минобрнауки России от 5 февраля 2025 года.

Поздравляем с успешной защитой, желаем дальнейших успехов в деятельности во благо Российской Федерации! 🇷🇺» – сообщили в МГЮА.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал МГЮА
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
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