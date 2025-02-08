«Бавария» выиграла 7 матчей Бундеслиги подряд с общим счетом 23:7. Дальше – «Байер»
«Бавария» продлила победную серию в Бундеслиге.
Команда Венсана Компани разгромила «Вердер» (3:0) в 21-м туре.
Начиная с 20 декабря мюнхенцы также обыграли «Лейпциг» (5:1), «Боруссию» Менхенгладбах (1:0), «Хоффенхайм» (5:0), «Вольфсбург» (3:2), «Фрайбург» (2:1) и «Хольштайн Киль» (4:3).
15 февраля лидирующая в чемпионате Германии «Бавария» встретится с «Байером», идущим вторым.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем