«Бавария» выиграла 7 матчей Бундеслиги подряд с общим счетом 23:7. Дальше – «Байер»

«Бавария» продлила победную серию в Бундеслиге.

Команда Венсана Компани разгромила «Вердер » (3:0) в 21-м туре.

Начиная с 20 декабря мюнхенцы также обыграли «Лейпциг» (5:1), «Боруссию» Менхенгладбах (1:0), «Хоффенхайм» (5:0), «Вольфсбург» (3:2), «Фрайбург» (2:1) и «Хольштайн Киль» (4:3).

15 февраля лидирующая в чемпионате Германии «Бавария » встретится с «Байером», идущим вторым.