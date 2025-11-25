Директор «Целе» Голубин о Риере: «Встреч со «Спартаком» не было. Мы им уже отказывали – не торгуем тренерами»

Директор «Целе» Голубин о Риере и «Спартаке»: мы не торгуем тренерами.

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин опроверг переговоры со «Спартаком» о возможном назначении Альберта Риеры .

Ранее сообщалось , что руководство «Спартака » провело встречу с представителями «Целе » по поводу возможного приглашение Риеры на пост главного тренера зимой, но словенский клуб не согласился отпустить специалиста.

«У нас со «Спартаком» не было никаких встреч по поводу Альберта. Мы до этого им уже отказывали и дали понять, что ни при каких условиях тренера мы отпускать не будем. Наш клуб не торгует тренерами. У Риеры есть действующий контракт, и он работает в «Целе».

В планы у нас не входит отпускать его за определенную компенсацию кому бы то ни было. Ни в «Црвену Звезду», ни в «Динамо» из Загреба, ни в «Лудогорец», ни в «Шахтер». Никуда! Даже в «Спартак»! Общения по этому поводу не ведется.

В четверг Альберт будет руководить командой в матче Лиги конференций. Мы общаемся с Риерой на тему продления соглашения с нашим клубом», – сказал Голубин.