Гендиректор «Динамо» об уходе Карпина: «Его решение было неожиданным. Поиски тренера в настоящий момент не ведутся»

Гендиректор «Динамо»: решение Карпина уйти было для меня неожиданным.

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров признался, что решение Валерия Карпина покинуть клуб стало для него неожиданностью.

– Сначала был пост в соцсетях РФС, а «Динамо» подтвердило позднее. Что это было – ваши внутренние согласования, или РФС подставил?

– Мы заранее согласовывали текст и с тренером, и с РФС. В итоге все было сделано так, как сделано. Но не вижу в этом ничего криминального. Тренер сам решил уйти, и опять-таки его решение – как это подать.

– Вы лично или совет директоров пытались переубедить Карпина?

– Не буду раскрывать деталей. Для меня лично в какой-то степени это решение тренера было неожиданным.

– В какой-то степени – потому что это случилось после матча сборной?

– Мы же видим результаты первого круга и какие были ожидания, какие были задачи. Понятно, что присутствовала неудовлетворенность со стороны болельщиков. И тренерский штаб сам собой тоже был неудовлетворен.

– Известный сербский агент Еремич сделал заявление о том, что «Динамо» уже ведет переговоры с зарубежным специалистом. Кто ведет пост тренера?

– С данным агентом мы не коммуницируем. Поиски тренера в настоящий момент не ведутся. У нас впереди сложные три игры, и весь клуб сосредоточен сейчас на них, – сказал Пивоваров.

Валерий Карпин
премьер-лига Россия
Динамо Москва
Павел Пивоваров
РФС
