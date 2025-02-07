Слуцкий взял 2-й титул в Китае – вновь Суперкубок. «Шанхай Шэньхуа» уступал 1:2, но обыграл «Шанхай Порт», забив на 94-й и 97-й

Леонид Слуцкий выиграл второй титул в Китае.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Шанхай Порт» (3:2) в матче за Суперкубок Китая.

Команда Леонида Слуцкого сделала камбэк в этой игре, уступая 1:2, пропустив гол на 80-й минуте, но дважды забив в компенсированное время – на 94-й и 97-й. Голами отличились Юй Ханьчао и Андре Луис .

Для российского тренера это второй титул в Китае и во главе «Шэньхуа». В 2024 году команда также обыграла «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа » занял второе место в чемпионате Китая.

Отметим, что Спортс’’ покажет новый сезон Суперлиги Китая . 1-я трансляция – 22 февраля в 15:00, «Шэньхуа» примет «Чанчуть Ятай» в 1-м туре.