«Зенит» встретится с «Рубином». Сине-бело-голубые, приходите на домашний матч против казанцев!
«Зенит» принимает «Рубин» в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 30 ноября, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена».
По итогам 16 туров «Зенит» находится на третьем месте турнирной таблицы, набрав 33 очка. Казанцы же идут седьмыми, имея 23 очка в активе. Приходите на стадион поддержать петербуржцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
