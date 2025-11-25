«Зенит» встретится с «Рубином». Сине-бело-голубые, приходите на домашний матч против казанцев!

«Зенит» принимает «Рубин» в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 30 ноября, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена».

По итогам 16 туров «Зенит» находится на третьем месте турнирной таблицы, набрав 33 очка. Казанцы же идут седьмыми, имея 23 очка в активе. Приходите на стадион поддержать петербуржцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .