Зарплата Галактионова по новому контракту с «Локо» вырастет с 5 млн рублей в месяц до 7-9 млн. Неустойка – 6 окладов (Иван Карпов)
Михаил Галактионов будет зарабатывать 7-9 млн рублей по новому контракту.
Стали известны условия нового контракта главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова с клубом.
Ранее стало известно, что 41-летний специалист продлит соглашение с железнодорожниками на 3 года. Сейчас он зарабатывает 5 миллионов рублей в месяц.
По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата тренера вырастет до 7 млн рублей в месяц и в будущем может быть повышена до 9 млн. Неустойка за расторжение контракта по желанию клуба составит 6 окладов.
Официально о подписании нового договора стороны объявят в ближайшее время – вероятно, после матча со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
