Зарплата Галактионова по новому контракту с «Локо» вырастет с 5 млн рублей в месяц до 7-9 млн. Неустойка – 6 окладов (Иван Карпов)

Михаил Галактионов будет зарабатывать 7-9 млн рублей по новому контракту.

Стали известны условия нового контракта главного тренера «Локомотива » Михаила Галактионова с клубом.

Ранее стало известно , что 41-летний специалист продлит соглашение с железнодорожниками на 3 года. Сейчас он зарабатывает 5 миллионов рублей в месяц.

По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата тренера вырастет до 7 млн рублей в месяц и в будущем может быть повышена до 9 млн. Неустойка за расторжение контракта по желанию клуба составит 6 окладов.

Официально о подписании нового договора стороны объявят в ближайшее время – вероятно, после матча со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.